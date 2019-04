理化学機器で自社ブランド 京丹後の積進

研究機関で役立つ製品を



本社工場に設けた「ラボルーム」(京丹後市峰山町長岡)=積進提供

精密部品などを製造する㈱積進(本社・京丹後市峰山町長岡、田中隆司社長)はこのほど、理化学機器の自社ブランドを立ち上げた。大学や企業の研究機関で役立つようなオリジナル製品の展開を計画しており、既に種子研究用機器などを開発。創業時から培ってきた金属加工の技術を新たな分野で生かす。

: Missing argument 1 for cwppos_show_review(), called in /home/ryoutan-keizai/public_html/k-keizai/wp-content/themes/flat/content-single.php on line 29 and defined inon line