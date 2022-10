Wiseを使った中国への送金・中国からの送金方法まとめ

世界中の1,000万人以上の人々が、自国以外の友人、家族、企業への送金にWise(現Wise)を利用しています。無料で簡単に利用できるこのプラットフォームでは、従来の銀行口座送金を利用するよりも7倍も安く、海外でお金を使ったり送ったりすることができます。

しかし、多くの人は中国にWiseがあるのか、米国の銀行口座で中国から中国へ送金できるのか、よくわからないと思います。答えは…イエスです。

Wise(現在はWiseと呼ばれていますが、変更後の方が新しいので混乱することもあります)は中国で機能しており、国際送金を行うことができます。

ここでは、Wiseを利用して米国から中国への海外送金を開始する方法についてご説明します。

Wise(TransferWise)とは?

Wiseは2011年に誕生し、2021年2月にWiseとしてリブランディングされたばかりです。同社はPayPalに似たシンプルな送金プラットフォームとしてスタートしましたが、最近のリブランドでは、3つの異なる事業分野へのビルドアウトが含まれています。

Wise 個人で海外口座と送受信する場合に使用するものです。

個人で海外口座と送受信する場合に使用するものです。 Wise Business。 これは個人アカウントに似ていますが、特に国際的な支払いを頻繁に送受信するビジネス向けに構築されています。また、PayPalのビジネスアカウントに多少似ています。

これは個人アカウントに似ていますが、特に国際的な支払いを頻繁に送受信するビジネス向けに構築されています。また、PayPalのビジネスアカウントに多少似ています。 Wiseプラットフォーム。これは、銀行や金融会社が決済目的でWiseのフレームワークにアクセスするための一種のエコシステムです。

本当に、個人ユーザーとして知っておくべきことは、このプラットフォームが無料で簡単に使えるということです。まず、無料のアカウントを作成し、銀行口座やデビットカードの情報を接続するだけです。

いつも使っている銀行で普通に海外送金ができるのに、なぜ?Wiseなら手数料も節約できます。そして、物事をより簡単にすることができます。

ほとんどの国で、Wiseを利用することで海外取引手数料や銀行のマークアップを回避することができます。さらに、年金支給や海外顧客からの支払いなど、国際的な支払いを簡単に受け取ることができます。

Wiseは中国でも通用するのか?

Wiseは中国でも使えます。具体的には、以下のことができます。

海外の銀行口座との間で、実質為替レート(Wiseによるマークアップなし)で送金ができます。

9つの通貨で現地人のように支払いを受けることができる

Wiseのアカウントで最大54通貨を変換して保有することができます。

注意すべきは、9つの通貨で支払いを受けることができるのは、中国で作成されたアカウントに限られるという点です。これは国によって異なります。

アカウントを作成し、例えばスペインで通常の銀行口座を保有している場合、合計10通貨で支払いを受け取ることができる機能を備えています。そして、Apple Payや Google Payを使って世界200カ国で自由にお金を使えるWiseデビットカードも利用できるようになるのです。ただし、これはまだ中国の口座保有者が利用できるものではありません。

中国への送金方法

Wiseを使って中国に送金するのは超簡単です。

Wiseのアカウントを作成します。 支払い方法の接続(通常、銀行口座の接続、またはデビットカードやクレジットカードの接続が必要です)。 転送を開始する。

Wiseは物事を簡単にし、何かを送ろうと考え始める前に手数料を確認し比較するのに役立つ便利な計算機を提供します。送金額を米ドルで入力し、受取人の口座がある通貨を検索するだけです。この場合、中国人民元となります。

そうすると、自分に一番合った方法を選ぶことができ、その後、手数料の合計がいくらなのか(ほとんどの場合、最低限です!下記の内訳をご覧ください)、いつお金が届く予定なのかをWiseが教えてくれます。

Simply click through to complete the transfer and it will take a few seconds to process. Assuming there is no issue with your bank, it’ll likely be approved immediately and voila!

中国から米国への送金についてはどうですか?残念ながら、現在Wiseではサポートされていません。25種類の通貨の口座からしか送金できませんが、人民元はそのうちの一つではありません。香港ドルと日本円はサポートされています。

中国への電信送金での手数料はいくらですか?

通常の米国の銀行口座では、かなりの費用がかかる可能性があります。一般に、銀行はさまざまなカテゴリーに応じて電信送金手数料を請求しますが、着信、発信、国内、国際電信送金手数料に分類します。

発信電信送金手数料は、着信電信送金手数料よりも割高になる傾向があります。米国の主要な銀行の発信電信送金手数料は、例えば以下の通りです。

バンク・オブ・アメリカ:国際35ドル(米ドルで送る場合は45ドル)

ウェルズ・ファーゴ:国際35ドル(米ドルで送る場合は45ドル)

チェイス: 海外5ドル(米ドルで送る場合は40ドル)

シティバンク: インターナショナル35ドル

USバンク:50ドル( 国際

振込手数料や具体的な手数料については 、「電信送金の手数料について」をご覧ください。

さて、Wiseを使った中国への電信送金の手数料はいくらでしょうか?米国にお住まいの方であれば、以下のようになります。

いくら送るか、そして 使用するメソッド

Wiseの素晴らしいところは、送金を開始する前に、送金額を正確に教えてくれる便利な送金計算ツールを備えていることです。現在、Wiseが提供している支払い方法は以下の通りです。

デビットカード

クレジットカード

銀行引き落とし(ACH)

電信送金

それらの方法には、それぞれ手数料がかかります。例えば、現在、アメリカの銀行口座から中国の人民元の口座を持っている人に300ドルを送金しようとした場合、上記のそれぞれの手数料は以下の通りです。

デビットカード=3.38米ドル

クレジットカード=11.23米ドル

銀行引き落とし(ACH) = $0.48 USD

電信送金=4.14米ドル

それらの小額の手数料を選択できる上に、Wiseの手数料は送金額によって異なります。上の例で300ドルを送ろうとすると、Wiseの手数料は4.37ドルです。

仮に通常のデビットカードの手数料を選択したとすると、中国への300ドルの送金にかかる手数料は合計でわずか7.75ドルです。この計算機では、従来の銀行経由の送金に比べ、14.33ドルの節約になると試算しています。

中国籍の方の米国での銀行取引について

Wiseを使って中国に送金する方法はお分かりいただけたと思いますが、あなたが中国国籍の場合、アメリカの銀行口座の開設はどうすればいいでしょうか?ほとんどの留学生にとって、これは苦労することです。特に、中国に送金する場合や、オンラインで何か支払いをする必要がある場合です。

もし、あなたがそうなら、心配しないでください。Cheeseはすべての人を対象にしていますが、特にアジア系アメリカ人コミュニティと移民のためのサービスを重視しています。私たちは、市民権を得ずにアメリカで銀行口座を開設することの難しさを理解しています。