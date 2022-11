Wiseの為替レートは悪い?為替レート保証まとめ

銀行や送金業者は通常、市場中レートや銀行間レートを誰にも知らせません。これは彼らが利益を得る方法です。

一方、Wiseは「最もリアルな」レートを提供すると主張しています。つまり、Wiseの為替レートは市場中値または銀行間取引レートであると言うことです。

しかし、Wiseは慈善事業ではありません。

では、彼らはどのようにお金を稼ぐのでしょうか?そして最も重要なことは、Wiseはあなたのお金を節約することができるのでしょうか?Wiseがダメなら、どこがいいのか。さっそく調べてみましょう。

目次

Wiseの為替レートについて

Wiseは、市場中値またはインターバンクレートを使用すると言っています。

これに手数料を上乗せしています。

手数料については後述しますが、まず確認しなければならないのは、彼らが実際に市場間レートを使っているかということです。

中間市場レートまたはインターバンクレート

銀行や送金業者などの主要な金融機関は、互いに通貨を交換(売買)する際に、一定のレートを支払うことを望んでいます。この売買レートの中点が「仲値」と呼ばれ、最も公平な為替レートとされています。

このレートは多かれ少なかれ標準化されているが、このレートを確定するために異なるデータセットを使用する大規模な金融機関によって異なることがある。

Wiseは、市場が開いている間、リアルタイムでロイター(非常に評判が良い)からレートを取得し、世界70カ国に送金するユーザーにこのレートを提供しているそうです。

実際、Wiseで得られるレートは、同社の通貨換算器で自分の目で確認することができます。

Wiseのレートが、最も人気のある通貨ペアで、市場中位と大きく異なるか、全く異なるか見てみましょう。

通貨ペア ロイター ミッドマーケットレート Wiseレート USD – EUR 1 USD = 0.8945 EUR 1 USD = 0.8954 EUR USD – CAD 1 USD = 1.2737 CAD 1 USD = 1.27345 CAD USD – PHP 1 USD = 51.1700 PHP 1 USD = 51.115 PHP GBP – EUR 1 GBP = 1.2016 EUR 1 GBP = 1.20185 EUR EUR – INR 1 EUR = 83.6370 INR 1 EUR = 83.7086 INR EUR – PKR 1 EUR = 197.1030 PKR 1 EUR = 197.239 PKR CAD – INR 1 CAD = 58.8263 INR 1 CAD = 58.8927 INR AUD – INR 1 AUD = 52.5460 INR 1 AUD = 52.6628 INR

ご覧のように、Wiseの市場中位レートとロイターの市場中位レートは、ほとんど同じです。この差は、単にテストの遅れで説明できるかもしれません。

では、Wiseはどうやって儲けているのか、そして最も重要なことは。銀行や他の送金会社と比較して、安いのでしょうか?

Wiseはどのように機能しているのでしょうか?次はそれについて解説します。

Wiseはどのようにお金を稼いでいるのか?

上記のように、Wiseとロイターの為替レートは同一とみなすことができます。つまり、Wiseは「本当の」中間市場為替レートを提供し、為替レートに手数料を組み込んでいません(他の会社はそうです)。

しかし、以下の手数料はかかります。

送金手数料

送金手数料

送金手数料は、送金に使用する方法によって異なります。

送金手数料は、金額と通貨ペアに応じた変動率の手数料です。

ここでは、合計の手数料が非常に低くなっています。6.40ドルは、送金額のわずか0.64%です。

銀行と比較すると、6.40ドルは、銀行を利用した場合に合計で蓄積される手数料のほんの一部に過ぎません。銀行の場合、すべての手数料を考慮すると、10%以上、100ドル以上の手数料になることは容易に想像できます(下記の4つの手数料を参照)。

また、Wiseのパーセンテージ手数料は金額が大きくなるにつれて上がっていくので、7000米ドル/4000ポンドGBP/€4500 EU/9500 CAD/AUD以下の少額送金に最適です。

このため、7000米ドル/4000ポンド/4500ユーロ/9500カナダドル/豪ドル以下の少額送金にはOFXをお勧めします。

また、TorFX(英国、オーストラリア、ニュージーランド、アジア)、Currencies Direct(北米、ヨーロッパ)も、電話でのやり取りを希望される方や、最高のカスタマーサービスを希望される方には、特におすすめです。

Wiseと銀行や他の国際送金サービスとの比較

Wiseは、海外送金のライセンスを持つ唯一の会社で、ユーザーは為替手数料なしで市場中値で海外に送金することができます。

しかし、上で紹介したように、彼らは利益を維持するために他のいくつかの手数料を徴収しています。

以下は、どの送金会社や銀行を利用して海外送金をする場合でも、気をつけなければならない4つの手数料です。

送金手数料

これは、お客様が送金を行う際に、銀行やカード発行会社(送金会社ではありません)から請求される手数料です。

Wiseは、サービス提供地域のローカル銀行口座を持つことで、この手数料を最小限に抑えています。上記の例では、WiseはオプションとしてACHを提供しています。ACHは、米国の銀行からの送金に非常に安価な方法ですが、Wiseはすべての国で同様の方法を取っています。

それに比べて銀行は、SWIFTを通じてWire送金するため、この手数料だけで10ドルから50ドルを請求されることが多いのです。以下はその例です。例:U.S. Bank $50、Bank of America $45(米ドル)、Barclays up to £40、NatWest up to £15,TD $40 USD、RBC $35、Commonwealth $12 online/ $30 in branch.

この手数料の説明には、ACH Vs Wire Transfersが便利です。

振込手数料

これは、お客様の銀行や送金会社が請求する固定またはパーセンテージ・ベースのサービス手数料で、資金調達方法、支払い方法、送金速度など、多くの要因によって異なります。

この手数料は、Wiseの主要な手数料ですが、類似のサービスと比較すると、非常に競争力があります。ほとんどの送金サービスでは、この手数料をゼロにしており、「手数料無料」などと書いてあるものも多くありますが、通常、手数料の大部分は、提供する為替レートに組み込まれています(次のページ)。

為替レート

これは、銀行や送金会社が、送金したい通貨を両替させる際のレートです。

銀行では2〜3%の手数料がかかることが多い。大きな金額の場合、これは非常に高くつく。例えば、10万ドルの場合、2000ドルとなり、送金会社の場合、0.5%または500ドルとなります。

他の送金サービスでは、為替レートにマージンが組み込まれ、通常0.5%から2%になります。

Wiseは為替レートに組み込まれた手数料がゼロです。

受取手数料

これは、受取人の銀行や受取代理店(特に現金の場合)から請求される手数料です。

Wiseでは、サービス提供地域の銀行口座を持っているため、この手数料はほとんどかかりません。

それに比べ、銀行や一部の送金サービスを利用する場合、この手数料は通常受取銀行から請求され、かなり高額になる可能性があります。

最適な為替レートをロックするには?

結局のところ、少額の送金(7000米ドル/4000ポンド/€4500 EU/9500 CAD/AUD以下)にはWiseが最も適しています。

Wiseの為替レートは、「実際の」レートを反映しているため、最も優れています。

しかし、手数料がかかりますが、私たちが示したように、Wiseは透明性に優れています。

一日の終わりに最も重要なことは、手数料の総額が本当に重要であり、この点で、Wiseは光り輝いています。

しかし、私たちの言葉を鵜呑みにしないでください。ここのウィジェットを使って、あなたが支払うことになる手数料を自分で確認することをお勧めします。

金額が大きい場合は、OFXをお勧めします。特に、金額が大きくなるにつれて手数料がパーセンテージで減少することが挙げられます。

少額を預ける場合は、Wiseが最も適しています。この記事が参考になれば幸いです。