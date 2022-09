Wiseのお問い合わせ番号

目次

トランスファーワイズの電話番号とEメール

フリーダイヤル

(888) 908-3833

アメリカ

カスタマーサービスです。

+6 128 046 6244

オーストラリア

+4 372 090 2454

オーストリア

+55 114 680 3574

ブラジル

トランスファーワイズのメール

顧客サービス

法的事項

個人情報に関するお問い合わせ

メディア関係

プレスの方

トランスファーワイズのお問い合わせ先 コーポレートオフィス所在地

トランスファーワイズ・リミテッド

56 Shoreditch High Street, The Tea Buildingの6階。

ロンドン、イングランドE1 6JJ

イギリス

ソーシャルネットワークのヘルプ Facebook|Pinterest|Instagram|Twitter|Linkedin|Youtube

54件のレビューに基づくTransferWiseの評価

評価内容

レーティングスタッツ

評価傾向

TransferWiseのレビュー全135件

トランスファーワイズお客様相談室の電話対応概要

5K 合計通話時間

05:00 平均通話時間

15% 問題解決

お客様からの電話の主な理由

消費者が最も多く電話をかけている国

なぜトランスファーワイズのカスタマーサービスに電話がかかってくるのでしょうか?

アカウントに関する質問です。

1d ago “アカウントが理由なく無効化されました”

1d ago “アカウント”

2d ago “I had sent 200pound on 24 August to my account in goa it doesn’t reach and again i sent on 29th August 150pound so i want to know very is all this money or refund my money back”.

支払い・料金について 質問です。

3d前 “過去の取引のフォローアップ”

3d前 “デビットカード”

6d前 “間違った取引”

資料請求の質問

3d ago “転送状況”

4d前 “お問い合わせ”

6d前 “クレジットカードに関するお問い合わせ”

送料・配送について質問です。

22h 前 “受取人がまだお金を受け取っていない”.

3d ago “送金したお金が届かない”

7d前 “お金が受け取れない”

アクティベーション/キャンセルに関する質問です。

8d前 “アカウントの無効化”

10d ago “取引のキャンセル”

12d前 “取引中止”

カード質問です。

4d前 “カードが拒否されるはずなのに拒否される”

14d ago “クレジットカードの処理エラー”

21d ago “新しいカードを注文する”

返金に関する質問です。

4d前 “返金を希望する”

22d前 “お金の払い戻し”

26d前 “私のアカウントにまだお金が返金されていません”

製品・サービスに関する質問です。

4d前 “Apple idが使えない”

27d前 “atmから出金できない”

1M ago “カードもお金も引き出せない”

返品・交換について質問です。

1M ago “I want to transfer money western union or others exchange Bank”.

1M 前 “為替”

3M ago “Returnd”

スタッフからの質問です。

18d ago “カスタマーサービスに相談したい”

3M ago “I want to talk to customer service. 米国にいる私の顧客がクレジットカードで支払いたいと言っています。

8M ago “I paid for services and didn’t receive them”.

採用に関する質問です。

4M前 “給与の源泉徴収がまた始まった”

1年前 “昨日雇用主から送られた給料をまだ受け取っていない”

ウェブサイト/アプリケーションに関する質問です。

5M 前 「アプリケーションが動作しない」。

その他の質問

8h 前 “お金を受け取った”

13h 前 “お金”

15h ago “Receiving money”

について

トランスファーワイズのトップサービス

送金、配送サービス

トランスファーワイズのトップ製品

アカウント、モバイルアプリケーション、ウェブサイト

トランスファーワイズの長所と短所

長所 送金手数料が安い、為替レートが良い、お勧め、今のところ良い、節約になる。