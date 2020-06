コロナ感染防止へ 安全対策を徹底

新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言が解除されたことを受け、北近畿の観光地では観光施設や宿泊施設などの営業が徐々に再開されている。ソーシャルディスタンスの確保など感染防止の対策を徹底しながらの再開に、ひとまずは安堵の声が聞かれる一方、遠のいた客足をどのように取り戻すのか、「ウィズコロナ」の新たな観光施策が求められる。=詳細は6月11日付紙面で

