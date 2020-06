舞鶴のイープカフェ 今秋の開業めざす

舞鶴市や高浜町に店舗を構える飲食店「E,P cafe(イープカフェ)」は、同市南浜町に新店舗を計画している。大型商業施設「らぽーる」そばの好立地で、低価格で気軽に立ち寄れるワインバルのような新業態店を計画。今秋のオープンを目指す。=詳細は6月11日付紙面で

