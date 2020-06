丹後食材で江戸前ずし

飯尾醸造が2店目開設 宮津に「すし長蔵」オープンへ

純米酢「富士酢」の醸造元、㈱飯尾醸造(本社・宮津市小田宿野、飯尾彰浩社長)は宮津市新浜に残る町家を改装した飲食施設に「すし長蔵」を開設する。同所で2017年7月に開業したイタリア料理の「aceto(アチェート)」に次ぐ2店目で、東京の高級店などで修業を重ねた腕利きのすし職人を招聘。丹後の食材で江戸前ずしを提供する。同社は「まちの魅力アップに貢献できれば」とする。今月初旬の開業を目指す。=詳細は6月1日付紙面で

