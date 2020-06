豊岡のコニー 新商品「チコーニャ」発売

鞄製造販売業のコニー㈱(本社・豊岡市佐野、西田正樹社長)は5月20日、コウノトリの野生復帰支援を目的にした新商品「CICOGNA(チコーニャ)」を発売した。SDGs(持続可能な開発目標)を推進する商品として初めて企画したもので、売上金の一部は野生復帰支援のため豊岡市に寄付する。=詳細は6月1日付紙面で

: Missing argument 1 for cwppos_show_review(), called in /home/ryoutan-keizai/public_html/k-keizai/wp-content/themes/flat/content-single.php on line 29 and defined inon line