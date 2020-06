新しい映画館のあり方模索

福知山シネマが1カ月ぶり営業再開

新型コロナウイルスの感染拡大で休業していた福知山市東中ノ町の映画館「福知山シネマ」は5月22日、およそ1カ月ぶりに営業を再開した。座席の間隔を空けたり、客に手指消毒やマスク着用を求めたりして可能な限りの安全確保に努めており、支配人の細川龍作さん(38)は「安心して映画が観賞できる環境を徹底し、新しい映画館のあり方をお客様とスタッフが一緒になって考えていければ」と話している。=詳細は6月1日付紙面で

