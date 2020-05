「廃校を人が集まる場所に」 福知山の井上

福知山市篠尾新町3丁目に本社を置く総合電気技術商社の井上㈱(井上大輔社長)は、同市大内の旧中六人部小学校跡地を活用してイチゴの栽培に乗り出す。グラウンドに広さ約2千㎡のハウスを建設している。収穫体験なども行う予定で、井上社長(45)は「廃校が人の集まる場所になるという一つのモデルにしたい」と話している。=詳細は5月21日付紙面で

