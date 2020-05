アウトドアスポーツのきっかけに

豊岡市栃江に6月上旬、ボルダリング専用施設「Boulder plus(ボルダープラス)」がオープンする。市内でカヌーのインストラクターなどをしていた齋藤浩司さん(42)が新規開業した施設で、カヌーやトレッキング、ロッククライミングなど但馬の自然を活用したアウトドアスポーツの魅力を伝えるための拠点として活用する。=詳細は5月21日付紙面で

: Missing argument 1 for cwppos_show_review(), called in /home/ryoutan-keizai/public_html/k-keizai/wp-content/themes/flat/content-single.php on line 29 and defined inon line