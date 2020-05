舞鶴の地域商社「HOUKO」

舞鶴市内の2法人が地域商社を設立し、同市のふるさと納税業務の一部を担うことになった。ゲストハウスなど運営の一般社団法人KOKIN(大滝雄介代表理事)と、ポータルサイト「まいぷれ」運営などの㈱ホリグチ(堀口宏之社長)で、両社で「合同会社HOUKO」を設立。同市のふるさと納税事業の活性化を目指す。=詳細は5月21日付紙面で

