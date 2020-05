【特集】北近畿各自治体の主な支援策

新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受ける事業者を支援するため北近畿の各自治体は、国民1人につき10万円を給付する国の「特別定額給付金」を始め、業績が悪化している事業者の支援策など新型コロナ関連の事業費を盛り込んだ新たな補正予算を編成した。北近畿経済新聞では、7日までに発表のあった13自治体の補正予算のうち、事業者支援に関連する主な事業をまとめた。=詳細は5月11日付紙面で



