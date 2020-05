京丹後に新会社「ビオ・ラビッツ」 野菜の価値向上狙う

丹後の農家とフレンチシェフが手を組み、オーガニック野菜を軸に据えた新たな会社が誕生した。京丹後市弥栄町黒部のビオ・ラビッツ㈱で、栽培から加工・調理、販売までを手掛ける。本社を置く店舗を2日にオープンし、事業を本格化。シェフの手腕により、野菜の付加価値を高めていく。=詳細は5月11日付紙面で

: Missing argument 1 for cwppos_show_review(), called in /home/ryoutan-keizai/public_html/k-keizai/wp-content/themes/flat/content-single.php on line 29 and defined inon line