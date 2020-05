文太郎(新温泉)の酒販売開始1年 酒米栽培面積を拡大

但馬杜氏の郷として知られる新温泉町で、およそ60年ぶりに酒蔵を復活させた㈱文太郎(本社・新温泉町用土)が日本酒の販売を始めて1年が経った。ベテラン杜氏が造り出す酒は評価が高く、2年目となる2019年度は前年の2倍の量を製造。今年は酒米の栽培面積を拡大する計画もあり、同社は「原料の確保から製造まで一貫して行い、こだわりの酒を造っていきたい」と意気込む。=詳細は5月11日付紙面で

