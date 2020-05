※写真は一部です。なお掲載受付は終了していますのでご了承ください

自慢のテイクアウトメニュー、紙面やSNSページで紹介

新型コロナウイルスに負けるな!―。北近畿経済新聞は地元の飲食業者らを応援するため、北近畿の店が提供する自慢のテイクアウトグルメを特集しました。詳細は5月1日紙面のほか、北近畿経済新聞の公式SNSページ(インスタグラム、フェイスブック、ツイッター)で掲載しています。きょうの弁当、食事は地元の店のテイクアウトメニューにしてみては?

