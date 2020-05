商店街に市内唯一のプラモ店 「舞鶴電脳工作室」がオープン

舞鶴市浜の大門通り商店街にこのほど、プラモデルや電子部品などを販売する「舞鶴電脳工作室」が開店した。舞鶴工業高等専門学校(舞鶴市白屋)の准教授で、全国高等専門学校ロボットコンテスト(通称・ロボコン)の指導教員だった町田秀和さんが、同校を早期退職し一念発起して開業。町田さんは「今の子どもに模型作りの楽しさを知ってほしい」と話す。=詳細は5月1日付紙面で

: Missing argument 1 for cwppos_show_review(), called in /home/ryoutan-keizai/public_html/k-keizai/wp-content/themes/flat/content-single.php on line 29 and defined inon line