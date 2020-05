柏原加工紙の花ぐるまキット 外出自粛で需要増

丹波市柏原町柏原の包装資材加工業、柏原加工紙㈱(矢本雅則社長)が同社のブランド「teshio parper(テシオペーパー)」から発売している「クルクル花ぐるまキット」が、人気を集めている。組み立てれば、花の形になるペーパークラフトのキットで、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、「自宅でできる楽しみ」として需要が高まっている。=詳細は5月1日付紙面で

