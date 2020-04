テイクアウト利用キャンペーンなど広がる

新型コロナウイルスの感染拡大による外食需要の落ち込みは、北近畿の飲食店にも大きな打撃を与えている。この難局をなんとか乗り切ろうと持ち帰りメニューの提供を始める店が増えており、こうした店を紹介する「グルメマップ」を作成したり、積極的にテイクアウトを利用するキャンペーンなど、民間レベルで支援の輪が広がっている。=詳細は4月21日付紙面で

