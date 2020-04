豊岡劇場、応援チケット販売

新型コロナウイルスの感染拡大で利用者が減少している豊岡市元町の映画館「豊岡劇場」(愛称・豊劇)は6日、運営資金を確保するため豊劇での映画鑑賞に使える「豊劇応援チケット」の販売を始めた。当面は新型コロナの収束が見込めないため、チケットの使用期間は今年9月1日以降に設定。豊劇の伊木翔さん(33)は「新型コロナが落ち着けば映画文化に触れてほしい。それまでは劇場を残し、映画が見られる環境を続けたい」と話している。=詳細は4月21日付紙面で

