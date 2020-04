平日昼の天橋立駅周辺。人影はまばらだった(宮津市文珠)

新型コロナ 宮津市が対策会議開く

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、宮津市は2日、地元の経済観光団体や旅館料飲組合らと地域経済への影響を話し合う対策会議を初めて開いた。宮津では観光面での打撃が深刻で、入り込み客数が激減。宿泊、宴会のキャンセルも相次いでおり、合計の被害額は既に10億円を超えている窮状が報告された。=詳細は4月11日付紙面で



