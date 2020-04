福知山の大呂ガーデンテラス 自然求め京阪神から来場

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため休館していた福知山市大呂の京都大呂ガーデンテラスが3月28日に営業を再開し、週末にはオートキャンプ場を利用する家族連れらでにぎわっている。人が少ない自然の中で休日を過ごそうという京阪神からの利用者が多いといい、施設では利用者の健康チェックや設備の衛生管理を行うなど感染拡大防止に努めながら、「安全にキャンプを楽しんでほしい」と呼びかけている。=詳細は4月11日付紙面で

