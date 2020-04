新温泉町 新型コロナ関連は北近畿初

新温泉町湯の旅館業、㈱とみや旅館は3月31日に事業を停止、事後処理を鳥取市の鳥取あおぞら法律事務所の瀬古智昭弁護士に一任、自己破産申請の準備に入った。新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けたもので、㈱帝国データバンク福知山支店によると、新型コロナ関連の倒産は北近畿で初めてという。=詳細は4月11日付紙面で

