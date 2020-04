KOKINがゲストハウス2号店整備へ

舞鶴市内でゲストハウス事業などを手掛ける一般社団法人KOKINは、同市丹波にゲストハウスの2号店を整備する。同市平野屋で運営する町家ゲストハウス「宰嘉庵」が好調なため、2棟目の整備に踏み切った。コンセプトは「舞鶴のまちに暮らす宿」。宿泊客を市内に誘導する拠点にし、地元の観光活性化を目指す。5月中のオープンを予定している。=詳細は4月1日付紙面で

