豊岡の絆工房 印刷技術生かした独自製品

新型コロナウイルスの感染拡大でマスク不足が続く中、豊岡市日高町浅倉の印刷業、㈱絆工房は4月中旬からマスクの製造を本格化する。自社の印刷技術を生かしたオリジナルマスクを計画し、受注生産にも対応していく。=詳細は4月1日付紙面で

