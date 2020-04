小浜にミュージアム開業 年間2万人来場めざす

鯖街道や北前船の歴史など小浜市の日本遺産を周知する「小浜市鯖街道MUSEUM(ミュージアム)」がこのほど、同市広峰にオープンした。日本遺産にまつわる市の文化財や伝統芸能などを紹介・展示する施設で市がまちのPRと誘客につなげようと建設した。入場無料。年間2万人の来場を目指す。=詳細は4月1日付紙面で

