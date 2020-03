セーブラボ(豊岡)の除菌スプレー 消毒液売り切れで

新型コロナウイルスによる肺炎の感染拡大でアルコール消毒液の売り切れが続く中、豊岡市日高町上石の㈱セーブラボが製造する除菌・消臭スプレー「セーブラボ」の需要が少しずつ伸びている。人体にも安全な安定型次亜塩素酸ナトリウムを使用した製品で、地元のバス会社が車内の除菌に採用。飲食店やホテル、介護施設、工場など様々な用途で使用できる。=詳細は3月21日付紙面で

: Missing argument 1 for cwppos_show_review(), called in /home/ryoutan-keizai/public_html/k-keizai/wp-content/themes/flat/content-single.php on line 29 and defined inon line