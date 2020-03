第3ふ頭でテスト飛行実施

舞鶴港で府北部の名所を遊覧飛行する観光ヘリコプターが計画されている。13日、同港第3ふ頭でテスト飛行があり、観光事業者らがヘリに搭乗し、舞鶴湾を上空から眺めて遊覧飛行の魅力を確かめた。クルーズ客をターゲットに、3年以内の事業化を目指している。=詳細は3月21日付紙面で

