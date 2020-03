サッカースタジアムに与謝野の織物

与謝野町で織られた丹後ちりめんが、ドイツの名門プロサッカーチームのスタジアムに展示されている。織物業の海外展開を支援する与謝野町商工会の事業で実現したもので、同商工会は「サッカーと経済界のつながりが強いドイツでの販路開拓につながる」と期待している。=詳細は3月21日付紙面で

