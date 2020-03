府北部5市の新年度当初予算案

府北部5市の2020年度当初予算案が出そろった。一般会計は市長選を控えて「骨格型」となった福知山市と京丹後市で減少したほか、大型のハード事業を終えた宮津市も減少。舞鶴市は2年連続で伸び、綾部市も緊縮型ながら前年度を上回った。=事業の内容など詳細は3月11日付紙面で

