小浜のとば屋酢店 新旧の製品をPR

創業300年を超える小浜市東市場の酢製造業、㈱とば屋酢店(中野貴耀社長)はこのほど、同市酒井の市街地に残る江戸期の商家跡に新店舗を開設した。町屋ギャラリーだった建物を借り受けて出店。見学も可能な当時の建築文化を伝える建物で、とば屋が手掛ける新旧の製品をPRしている。=詳細は3月11日付紙面で

