県北中部5市の新年度当初予算案 大型事業終了などで

県北中部5市の2020年度当初予算案が出そろった。一般会計の前年度当初比は養父で増加した以外は減少。丹波と丹波篠山はいずれも同4%を超える減少となっている。これは19年度に大型ハード事業を終えたことが要因。=事業の詳細は3月1日付紙面で

