豊岡まちづくりのコンペ 秋までの商品化めざす

豊岡まちづくり㈱(本社・豊岡市中央町)はこのほど、オリジナル鞄の商品化に向けたデザインコンペ「Artisan×design project」の審査結果を発表し、優秀賞にグラフィックデザイナーの小竹ひとみさん=東京都=の作品を選んだ。4月までに試作品を製作し、市内の鞄メーカーと連携して秋までの商品化を目指す。=詳細は3月1日付紙面で

