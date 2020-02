京都北都信金など 全国初のファンド設立

京都北都信用金庫(本店・宮津市鶴賀)は、京都市内の2信金と京都信用保証協会(京都市)、投資会社のフューチャーベンチャーキャピタル㈱(同)と共同で、府内中小企業の事業継承を支援するファンドを設立した。後継者への株式の譲渡などに活用。資金面で悩む後継企業に投資し、円滑な事業承継を実現させ、地域経済の活性化を目指す。=詳細は2月21日紙面で

