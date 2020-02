小浜の松永地区、農泊プラン開始

福井県内唯一の国宝建造物「明通寺」(小浜市門前)での瞑想などを盛り込んだ農泊体験プラン「松永六感」が1日から始まった。小浜市の中山間地域にある松永地区の地域資源を生かしたツアーで、地元の農業法人らで構成する農泊推進協議会が実施。同地区の魅力で都市部からの誘客を目指す。=詳細は2月21日紙面で

