福知山の道下工務店 入居者獲得に一役

福知山市荒河東町の㈱道下工務店は、中古アパートのリノベーション事業に力を入れている。個人住宅で培ったノウハウを生かし、古くなったアパートを若い人に好まれるようなデザイン性の高い空間にリニューアルして入居者の獲得につなげており、中古アパートの価値向上に一役買っている。=詳細は2月21日紙面で

