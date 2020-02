豊岡の公設市場にゲストハウス

木造の市場としては国内最古とされる豊岡市千代田町の「ふれあい公設市場」に3月1日、スタンドバーを併設したゲストハウスがオープンする。豊岡市の地域おこし協力隊員として活動する岡田圭輔さんと、1年半ほど前に豊岡へ移住した森恵美さんが共同経営者として開設するもので、2人は「観光客と地域住民が交流できる場所にしたい」と願っている。=詳細は2月11日付紙面で

