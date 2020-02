JMU舞鶴事業所 艦船修理に特化、300人配転

造船大手のジャパンマリンユナイテッド㈱(JMU、本社・横浜市)は3日、同社舞鶴事業所(舞鶴市下安久)での商船の新規建造を終了し、防衛省向けの艦船の修理事業に特化すると発表した。従業員約300人は、ほかの事業所へ配置転換する方針。重工業を基幹産業として発展してきた舞鶴の地域経済に大きな打撃を与えそうだ。=詳細は2月11日付紙面で

