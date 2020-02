京丹後の京都プラス精機 バッテリー部品増産へ

プラスチック部品を製造する京都プラス精機㈱(本社・京丹後市峰山町赤坂)は、中国に置く子会社で増産に乗り出す。ハイブリッド車用のバッテリー部品の受注増に対応するため、先月に工場を移転して設備と人員を増やした。新工場の本格稼働は今月中を予定しており、今期(1~12月)の売上高は倍増を目指している。=詳細は2月11日付紙面で

: Missing argument 1 for cwppos_show_review(), called in /home/ryoutan-keizai/public_html/k-keizai/wp-content/themes/flat/content-single.php on line 29 and defined inon line