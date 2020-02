養父市とJAL 3月から医薬品輸送の実証実験

養父市と日本航空㈱(JAL、本社・東京都品川区)は1月24日、ドローン活用に向けた連携協定を市役所で締結した。JALは同市をドローンなどの〝エアモビリティー〟を活用した社会問題解決のための実験場としたいとしており、まずは3月から目視外の自動操縦ドローンによる医薬品の輸送実験を行う。JALがドローンを活用した物資輸送の実証実験を行うのは初めて。=詳細は2月1日付紙面で

: Missing argument 1 for cwppos_show_review(), called in /home/ryoutan-keizai/public_html/k-keizai/wp-content/themes/flat/content-single.php on line 29 and defined inon line