城崎温泉ファン獲得へ 「きのいえ」開業

豊岡市城崎町湯島の城崎温泉に1月24日、城崎では初めてとなる一棟貸し専用の宿「きのいえ」がオープンした。市内の会社役員、進藤大資さん(34)が祖父母の家を改修して新規開業したもので、進藤さんは「実家に帰ってくるような感覚で何度も利用してもらい、城崎のファンを増やしたい」と願っている。=詳細は2月1日付紙面で

