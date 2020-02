福知山にパーソナルカラー診断「トワルーチェ」開業

パーソナルカラー診断と顔タイプ診断で女性の魅力を引き出す色やファッション、メイクを提案するサロン「towaluce(トワルーチェ)」がこのほど、福知山市篠尾新町3丁目に開業した。代表の福井恵理さんは「自分に似合う色やファッションを知ることで新たな魅力に気づいてほしい」と話している。=詳細は2月1日付紙面で

