朝来の印刷業、ニック

無料情報誌「#Work」が好評

印刷業の㈱ニック(本社・朝来市生野町真弓、西垣秀雄社長)が昨年10月に発行した朝来市と神河町限定の無料求人情報誌「#Work(ハッシュワーク)」が人気だ。AR(拡張現実)技術を用い、写真にスマホをかざせば、動画で仕事の様子が見られるようになっており、会社のPRにもつながると掲載企業にも好評を得ている。2月末には第2弾を発行する予定にしている。=詳細は1月21日付紙面で

