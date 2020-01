豊岡の「乙女の湯」

大阪の業者が運営

豊岡市は7日、休館している同市出石町福住の温泉施設「出石温泉館乙女の湯」の新たな運営事業者に、宿泊施設のプロデュースや運営を手掛ける㈱キリンジ(本社・大阪市、天川洋介社長)を選定したと発表した。同社は温泉やレストラン運営に加え、周辺に北近畿最大級のグランピング施設を新設する計画で、4月29日の営業再開を目指している。=詳細は1月21日付紙面で

