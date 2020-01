宮津のハマカゼプロジェクト

即席麺を商品化

宮津市浜町の道の駅「海の京都宮津」内の飲食施設と直売所を運営する㈱ハマカゼプジェクト(本社・宮津市白柏、坂本亮社長)はこのほど、宮津のご当地メニュー「カレー焼きそば」のインスタント袋麺を商品化した。新たな土産品として売り出し、宮津のB級グルメを全国に広めて誘客につなげる。=詳細は1月21日付紙面で

