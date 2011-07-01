過去最多の13隻入港

2020年の舞鶴港クルーズ コスタベネチアなど初寄港

2020年、舞鶴港には４～10月の間に過去最多となる13隻のクルーズ客船が入港する。寄港回数は昨年より４回少ない計30回で、乗客乗員を合わせた来訪者数は計約７万８千人を見込む。初寄港船は乗客定員５千人超の「コスタベネチア」（13万5500㌧）など３隻。超大型船が接岸する舞鶴国際ふ頭（舞鶴市下安久）にはコスタベネチアのほか、昨年寄港した16万㌧級の「スペクトラム・オブ・ザ・シーズ」と「クアンタム・オブ・ザ・シーズ」の３隻が計５回入港する。＝詳細は１月11日付紙面で

: Missing argument 1 for cwppos_show_review(), called in /home/ryoutan-keizai/public_html/k-keizai/wp-content/themes/flat/content-single.php on line 29 and defined inon line