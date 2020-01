豊岡の男性が社員旅行専門の新会社 〝オーナーメイド〟の旅行提案

社員旅行を専門で扱う旅行会社、㈱たびぞうがこのほど、豊岡市戸牧で創業した。これまでに1400件の旅行を企画した自称〝スーパー添乗員〟の大林大悟さん(40)が立ち上げた新会社。社員のやる気を引き出すような旅行を提供し、企業の業績向上につなげる。=詳細は1月11日付紙面で

: Missing argument 1 for cwppos_show_review(), called in /home/ryoutan-keizai/public_html/k-keizai/wp-content/themes/flat/content-single.php on line 29 and defined inon line