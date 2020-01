東京の企業が4カ所撮影 今年度の映像公開めざす

スマートフォンでVR(仮想現実)映像を見るためのスコープ販売などを手掛ける㈱ハコスコ(本社・東京都渋谷区、藤井直敬社長)と、広告映像制作の太陽企画㈱(同・同港区、岩井健二社長)などは、朝来市の史跡のVR映像化に取り組んでいる。既に昨年11月に撮影を終えており、今年度内の映像公開を目指して合成作業を行っている。=詳細は1月11日付紙面で

: Missing argument 1 for cwppos_show_review(), called in /home/ryoutan-keizai/public_html/k-keizai/wp-content/themes/flat/content-single.php on line 29 and defined inon line