出石の昭栄が体験工房整備、5月開業へ

豊岡市出石町町分の鞄製造販売業、㈱昭栄は、同町内に国内最大級の鞄製作体験施設を整備する。これまで自社の鞄販売店の一角で行っていた製作体験を独立させ、体験専用の施設として5月30日のオープンを予定。ランドセルが作れる1泊2日のプランも用意し、観光客の滞在時間延長につなげる。=詳細は1月1日付新年特集号紙面で

