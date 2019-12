舞鶴の「WOODY―遊」 浜地区に移転オープン

舞鶴市浜に1日、「木のおもちゃ WOODY―遊」がオープンした。店主の高齢化で8月末に惜しまれながら閉店した同市溝尻の木の玩具専門店が新たな店主を得て屋号もそのままに新天地で営業を再開した。=詳細は12月21日付紙面で

